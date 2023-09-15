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Васильев Феоктист Васильевич

Место рождения

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1796

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Феоктистов Тимофей Феоктистович

Мать ребёнка: Емельянова Васса Емельяновна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Феклистов Федор Феоктистович

Мать ребёнка: Емельянова Васса Емельяновна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Феклистова Анна Феоктистовна

Мать ребёнка: Емельянова Васса Емельяновна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Феклистова Варвара Феоктистовна

Мать ребёнка: Емельянова Васса Емельяновна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Феклистова Евдокия (Авдотья) Феоктистовна

Мать ребёнка: Емельянова Васса Емельяновна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Васса Емельяновна

Смерть
После 1796
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