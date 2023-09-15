Васильев Феоктист Васильевич
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Феоктистов Тимофей Феоктистович
Мать ребёнка: Емельянова Васса Емельяновна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Феклистов Федор Феоктистович
Мать ребёнка: Емельянова Васса Емельяновна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Феклистова Анна Феоктистовна
Мать ребёнка: Емельянова Васса Емельяновна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Феклистова Варвара Феоктистовна
Мать ребёнка: Емельянова Васса Емельяновна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Феклистова Евдокия (Авдотья) Феоктистовна
Мать ребёнка: Емельянова Васса Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1796