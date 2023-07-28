Лагошина Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагошина Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1924 г.р.
1927 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Лагошин Максим Васильевич

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Лагошин Максим Васильевич

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагошин Максим Васильевич

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагошин Максим Васильевич

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагошин Максим Васильевич

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагошин Максим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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