Лагошина Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Лагошин Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Лагошин Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно