Варзина Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина Александра Николаевна

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Место рождения

Тевигино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1953

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Варзин Василий Тимофеевич

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Варзин Василий Тимофеевич

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Манефа Васильевна

Отец ребёнка: Варзин Василий Тимофеевич

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Варзин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Варзин Василий Тимофеевич

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Варзин Ефимий Васильевич

Отец ребёнка: Варзин Василий Тимофеевич

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Василий Тимофеевич

Смерть
Около 1953
Тевигино
данные из ПХК
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