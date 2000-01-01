Варзина Александра Николаевна
Место рожденияТевигино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Варзин Василий Тимофеевич
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Варзин Василий Тимофеевич
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Манефа Васильевна
Отец ребёнка: Варзин Василий Тимофеевич
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1906
Отец ребёнка: Варзин Василий Тимофеевич
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1909
Отец ребёнка: Варзин Василий Тимофеевич
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1953
Тевигино
данные из ПХК