Мясников Пётр Никитич
Место рождения
Дата рождения21.08.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1893 ст.
Отец: Мясников Никита Петров
Крещение
22.08.1893 ст.
Восприемники: Деревни Новых Челнов крестьянин Александр Петров Мясников и крестьянская жена Евдокия Филиппова Мясникова
Бракосочетание
21.01.1913 ст.
Поручители по жениху: Деревни Новых Челнов крестьяне: Александр Петров Мясников, Дмитрий Матвеев Новичков и Пётр Павлов Мясников. По невесте: Деревни Вольного Темергана крестьяне: Павел Алексеев Улья... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1913 ст.
Дочь: Крекова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Мясникова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.03.1915 ст.
Мать ребёнка: Мясникова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
23.11.1916 ст.
Мать ребёнка: Мясникова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
12.03.1925
Дочь: Мясникова Александра Петровна
Мать ребёнка: Мясникова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
26.05.1933
Мать ребёнка: Мясникова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
До 1933
Мать ребёнка: Мясникова Ефросинья Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
на Северном кладбище