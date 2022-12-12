Мясников Пётр Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясников Пётр Никитич

Мясников Пётр Никитич

avatar

Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

21.08.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1893 ст.

Отец: Мясников Никита Петров

Мать: Мясникова Татьяна Матвеева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
22.08.1893 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Новых Челнов крестьянин Александр Петров Мясников и крестьянская жена Евдокия Филиппова Мясникова
Бракосочетание
21.01.1913 ст.

Жена: Мясникова Ефросинья Алексеевна

Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: Деревни Новых Челнов крестьяне: Александр Петров Мясников, Дмитрий Матвеев Новичков и Пётр Павлов Мясников. По невесте: Деревни Вольного Темергана крестьяне: Павел Алексеев Улья... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1913 ст.

Дочь: Крекова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Мясникова Ефросинья Алексеевна

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1915 ст.

Сын: Мясников Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Мясникова Ефросинья Алексеевна

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1916 ст.

Сын: Мясников Степан Петрович

Мать ребёнка: Мясникова Ефросинья Алексеевна

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1925

Дочь: Мясникова Александра Петровна

Мать ребёнка: Мясникова Ефросинья Алексеевна

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1933

Сын: Мясников Михаил Петрович

Мать ребёнка: Мясникова Ефросинья Алексеевна

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
До 1933

Сын: Мясников Павел Петрович

Мать ребёнка: Мясникова Ефросинья Алексеевна

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Похороны
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
на Северном кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close