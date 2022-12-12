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Волокитин Петр Иванович

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Волокитин Иван Матвеевич

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Вологодской Епархии Тотемской Христо-Рождественской церкви дьячка сын.
Образование
09.05.1831 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
10.05.1831 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен в стихарь к Устюгской градской Варлаамовской церкви в пономаря.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Волокитин Феодосий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
14.10.1841 ст.
Теплогорье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Переведен к Богородицкой Теплогорской церкви Великоустюгского уезда штатным дьячком.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Волокитина Матрена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Теплогорье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Волокитина Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Теплогорье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Волокитина Елизавета Петровна

Мать ребёнка: не указана

Теплогорье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Волокитин Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Теплогорье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1863
Теплогорье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Вдов.
Смерть
Неизвестно
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