Волокитин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Волокитин Иван Матвеевич
Мать: не указана
Вологодской Епархии Тотемской Христо-Рождественской церкви дьячка сын.
Образование
09.05.1831 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
10.05.1831 ст.
Посвящен в стихарь к Устюгской градской Варлаамовской церкви в пономаря.
Рождение ребёнка
1838
Сын: Волокитин Феодосий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
14.10.1841 ст.
Переведен к Богородицкой Теплогорской церкви Великоустюгского уезда штатным дьячком.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Волокитина Матрена Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Волокитина Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Волокитина Елизавета Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Волокитин Николай Петрович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1863
Вдов.
Смерть
Неизвестно