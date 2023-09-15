Романова (Сербская) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Сербская) Елена Петровна

Место рождения

Цетине

Дата рождения

1884

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.09.1911

Муж: Романов Иван Константинович

Рождение ребёнка
07.01.1914

Сын: Романов Всеволод Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.07.1915

Дочь: Ди Виллафорест Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Константинович

Павловск, Царскосельский уезд
Смерть
1962
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