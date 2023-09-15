Романова (Сербская) Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.09.1911
Рождение ребёнка
07.01.1914
Сын: Романов Всеволод Иванович
Отец ребёнка: Романов Иван Константинович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.07.1915
Дочь: Ди Виллафорест Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Константинович
Павловск, Царскосельский уезд
Смерть
1962