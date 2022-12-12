Ефремова Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1892 ст.

Дата смерти

?.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1892 ст.

Отец: Ефремов Михаил Корнилиев

Мать: Нелюбина Параскева Васильева

рожд: деревня ( ныне) урочище Шуклина, Чернушинский городской округ, Пермский край 56.551923, 55.777025
Рождение ребёнка
08.06.1930

Дочь: Леонтьева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Леонтьев Иоанн Федорович

Новонатальино, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Иоанн Федорович

Смерть
?.08.1977
Покровка, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
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