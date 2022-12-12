Ефремова Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1892 ст.
Дата смерти?.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1892 ст.
рожд: деревня ( ныне) урочище Шуклина, Чернушинский городской округ, Пермский край 56.551923, 55.777025
Рождение ребёнка
08.06.1930
Дочь: Леонтьева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Леонтьев Иоанн Федорович
Новонатальино, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1977
Покровка, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область