Устян Катя Айрапетовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устян Катя Айрапетовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1958

Отец: Устян Айрапет

Мать: Устян Санам

Рождение ребёнка
03.12.1977

Сын: Абгарян Степан Меружанович

Отец ребёнка: Абгарян Меружан Степанович

Рождение ребёнка
31.12.1978

Сын: Абгарян Армен Меружанович

Отец ребёнка: Абгарян Меружан Степанович

Рождение ребёнка
16.09.1990

Дочь: Абгарян Саманта Меружановна

Отец ребёнка: Абгарян Меружан Степанович

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