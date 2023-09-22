Устян Катя Айрапетовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1958
Отец: Устян Айрапет
Мать: Устян Санам
Рождение ребёнка
03.12.1977
Сын: Абгарян Степан Меружанович
Отец ребёнка: Абгарян Меружан Степанович
Рождение ребёнка
31.12.1978
Сын: Абгарян Армен Меружанович
Отец ребёнка: Абгарян Меружан Степанович
Рождение ребёнка
16.09.1990
Дочь: Абгарян Саманта Меружановна
Отец ребёнка: Абгарян Меружан Степанович