Монахова (Федотова) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения25.03.1924
Дата смерти09.12.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1924
Отец: Федотов Пётр Филиппович
Мать: Федотова Анна Петровна
Рождение ребёнка
16.07.1932
Дочь: Буравина Александра
Отец ребёнка: Манахов Николай Александрович
Рождение ребёнка
19.07.1937
Рождение ребёнка
06.12.1943
Рождение ребёнка
01.02.1944
Рождение ребёнка
07.02.1953
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Манахов Николай Александрович
Рождение ребёнка
16.06.1955
Рождение ребёнка
14.06.1957
Дочь: Леонтьева Роза Николаевна
Отец ребёнка: Манахов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.2000