Монахова (Федотова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монахова (Федотова) Валентина Петровна

Место рождения

Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.03.1924

Дата смерти

09.12.2000

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

1909 г.р.
1908 г.р.

Дети

1932 г.р.
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1953 г.р.
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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1924

Отец: Федотов Пётр Филиппович

Мать: Федотова Анна Петровна

Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.1932

Дочь: Буравина Александра

Отец ребёнка: Манахов Николай Александрович

Рождение ребёнка
19.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монахов Николай Александрович

Рождение ребёнка
06.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монахов Николай Александрович

Рождение ребёнка
01.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монахов Николай Александрович

Рождение ребёнка
07.02.1953

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Манахов Николай Александрович

Рождение ребёнка
16.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монахов Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.06.1957

Дочь: Леонтьева Роза Николаевна

Отец ребёнка: Манахов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монахов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монахов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манахов Николай Александрович

Смерть
09.12.2000
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