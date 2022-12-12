Поросная (Журавлева) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поросная (Журавлева) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1986

Отец: Журавлев Дмитрий Анатольевич

Мать: Журавлева Ольга Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.08.2008

Сын: Поросный Роман Александрович

Отец ребёнка: Поросный Александр Александрович

Рождение ребёнка
18.09.2013

Дочь: Поросная Вера Александровна

Отец ребёнка: Поросный Александр Александрович

Рождение ребёнка
21.07.2016

Сын: Поросный Юрий Александрович

Отец ребёнка: Поросный Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поросный Александр Александрович

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