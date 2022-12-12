Поросная (Журавлева) Ольга Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1986
Рождение ребёнка
25.08.2008
Сын: Поросный Роман Александрович
Отец ребёнка: Поросный Александр Александрович
Рождение ребёнка
18.09.2013
Дочь: Поросная Вера Александровна
Отец ребёнка: Поросный Александр Александрович
Рождение ребёнка
21.07.2016
Сын: Поросный Юрий Александрович
Отец ребёнка: Поросный Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно