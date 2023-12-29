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Селивонов Михаил Павлович

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

10.07.1892 ст.

Дата смерти

После 1936

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1892 ст.

Отец: Селивонов Павел Терентьевич

Мать: Селивонова (Тарас...Кова) Евдокия Даниловна

Кривоносовка, Сумська область
«Метрическое ... выдано 29\\VI....». «Свидетельство на гербовой бумаге выдано 14\\IV-1936 г. №448586»
Крещение
12.07.1892 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1918

Жена: Селивонова Варвара Андреевна

Исходя из даты рождения детей.
Рождение ребёнка
05.09.1918

Дочь: (Селивонова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Селивонова Варвара Андреевна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
После 1936
Исходя из даты выдачи свидетельства.

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