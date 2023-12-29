Селивонов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения10.07.1892 ст.
Дата смертиПосле 1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1892 ст.
«Метрическое ... выдано 29\\VI....». «Свидетельство на гербовой бумаге выдано 14\\IV-1936 г. №448586»
Крещение
12.07.1892 ст.
Бракосочетание
До 1918
Исходя из даты рождения детей.
Рождение ребёнка
05.09.1918
Дочь: (Селивонова) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Селивонова Варвара Андреевна
Смерть
После 1936
Исходя из даты выдачи свидетельства.