Овчинников Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Анна (Нюша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Вячеслав
Мать ребёнка: Овчинникова Анна (Нюша)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Анна (Нюша)
Смерть
1945
Причина смерти: На войне