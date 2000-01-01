Овчинников Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Андрей

Овчинников Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Анна (Нюша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Вячеслав

Мать ребёнка: Овчинникова Анна (Нюша)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Анна (Нюша)

Смерть
1945
Причина смерти: На войне
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