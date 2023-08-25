(Целоусова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Целоусова) Варвара

(Целоусова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целоусов Константин Ильич

Отец ребёнка: Целоусов Илья Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Целоусов Илья Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Целоусов Илья Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целоусов Василий Ильич

Отец ребёнка: Целоусов Илья Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close