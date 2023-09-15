Мариамна Фёдорова
Место рождения
Дата рождения18.02.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1828
Отец: Фёдор Павлов
Мать: Агриппина Никифорова
ИВ-1828 такой ведомости нет ⛔ МК-1828 Число рождения: 18.02.1828 У кого кто родился: Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Федора Павлова жена Агрипена Никифорова родила дочь Мариам... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно