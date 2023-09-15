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Мариамна Фёдорова

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

18.02.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1828

Отец: Фёдор Павлов

Мать: Агриппина Никифорова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1828 такой ведомости нет ⛔ МК-1828 Число рождения: 18.02.1828 У кого кто родился: Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Федора Павлова жена Агрипена Никифорова родила дочь Мариам... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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