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Савельева Олеся Сергеевна
Савельева Олеся Сергеевна
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Место рождения
Велетьма
, город Кулебаки, Нижегородская область
Дата рождения
27.08.2015
Пол
Женский
Отец
Савельев Сергей Владимирович
1985 г.р.
Мать
Савельева (Бухвалова) Ирина Александровна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2015
Отец:
Савельев Сергей Владимирович
Мать:
Савельева Ирина Александровна
Велетьма
, город Кулебаки, Нижегородская область
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