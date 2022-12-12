Столбов Терентий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбов Терентий Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Столбов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Столбов Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Столбов Евграф Терентьевич

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Столбова Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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