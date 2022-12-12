Столбов Терентий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Столбов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Столбов Евграф Терентьевич
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Столбова Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область