Пугина (Янина) Зоя Фëдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугина (Янина) Зоя Фëдоровна

Пугина (Янина) Зоя Фëдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1929

Отец: Янин Фëдор

Мать: Янина Александра

Рождение ребёнка
?.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугин Александр Иванович

Рождение ребёнка
?.11.1956

Сын: Пугин Валентин Александрович

Отец ребёнка: Пугин Александр Иванович

Рождение ребёнка
?.05.1959

Сын: Пугин Иван Александрович

Отец ребёнка: Пугин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close