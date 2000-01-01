Пугина (Янина) Зоя Фëдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1929
Отец: Янин Фëдор
Мать: Янина Александра
Рождение ребёнка
?.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пугин Александр Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1956
Сын: Пугин Валентин Александрович
Отец ребёнка: Пугин Александр Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1959
Отец ребёнка: Пугин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно