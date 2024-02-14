Хусаинов Салих
Место рожденияТатарская АССР, Балтасинский р-н, д. Нижняя Кня
Дата рождения14.05.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Табрис Салихович
Мать ребёнка: Хусаинова Зайнаб
Военная служба
Неизвестно
Хусаинов Салих Хусаинович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: 14.05.1917 Место рождения: Татарская АССР, Арский р-н, Карадуганский с/с д. Н.-Кня Дата призыва: 10.10.1939 Место призыва: Кзыл-Юлский РВК, Татарская АССР, Кзыл-Юлский р-н Воинское звание: рядовой Информация об архиве - Источник информации: ВК Татарской АССР Фонд ист. информации: ВК Балтасинского района Дело ист. информации: 21000549
Хусаинов Салих Хусаинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1917Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Нижняя Кня. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
11.11.1952
Смерть
Неизвестно