Канева-Трубинь Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева-Трубинь Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1962

Отец: не указан

Мать: Канева-Торопова Устина Ивановна

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