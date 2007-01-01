Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Нестеренко Вадим Андреевич
Нестеренко Вадим Андреевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2007
Дата смерти
2009
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Ионова Юлия Валерьевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2007
Отец: не указан
Мать:
Ионова Юлия Валерьевна
Смерть
2009
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия