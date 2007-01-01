Нестеренко Вадим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Вадим Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2007

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2007

Отец: не указан

Мать: Ионова Юлия Валерьевна

Смерть
2009
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