Юбошникова (Юбошникова) Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юбошникова (Юбошникова) Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1839

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Юбошников Петр Ефимов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юбошников Петр Ефимов

Смерть
Неизвестно
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