Матрёна Петрова
Место рождениясело Грудцино
Дата рождения1713
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1738
Дочь: (Ларионова) Парасковья Иванова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Ларионова) Татьяна Иванова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Ларионова) Дарья Иванова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Ларионова) Парасковья Иванова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1782