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Матрёна Петрова

Место рождения

село Грудцино

Дата рождения

1713

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1738

Дочь: (Ларионова) Парасковья Иванова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Ларионова) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Ларионова) Дарья Иванова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1748

Сын: Ларионов Василий Иванов

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Ларионова) Парасковья Иванова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1755

Сын: Ларионов Климент Иванов

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1782

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