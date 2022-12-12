Совкова (Кравченко) Фёкла Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совкова (Кравченко) Фёкла Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1912

Дата смерти

04.12.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1912

Отец: Кравченко Фёдор Мартынович

Мать: Кравченко Елизавета Емельяновна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Совков Григорий Федорович

Рождение ребёнка
27.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Совков Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Совков Григорий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Совков Григорий Федорович

Смерть
04.12.1969
Балко-Грузский, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
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