Совкова (Кравченко) Фёкла Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1912
Дата смерти04.12.1969
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1912
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
27.08.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1969
Балко-Грузский, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область