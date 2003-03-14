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Фролов Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1980

Дата смерти

14.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1953 г.р.

Дети

2011 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1980

Отец: Фролов Николай Николаевич

Мать: Бакашева Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Наталья Николаевна

Смерть
14.03.2003
Рождение ребёнка
23.01.2011

Сын: Фролов Тимофей Олегович

Мать ребёнка: Фролова Наталья Николаевна

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