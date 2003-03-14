Фролов Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1980
Дата смерти14.03.2003
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1980
Отец: Фролов Николай Николаевич
Мать: Бакашева Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Наталья Николаевна
Смерть
14.03.2003
Рождение ребёнка
23.01.2011
Мать ребёнка: Фролова Наталья Николаевна