Комаров Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1934
Дата смерти26.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1934
Рождение ребёнка
1956
Сын: Комаров Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1960
Сын: Комаров Александр Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.06.1988
Причина смерти: несчастный случай