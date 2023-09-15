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Комаров Анатолий Николаевич

Место рождения

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

25.07.1934

Дата смерти

26.06.1988

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

1956 г.р.
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1960 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1934

Отец: Комаров Николай Андреевич

Мать: Комарова Татьяна Ефимовна

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1956

Сын: Комаров Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Комаров Александр Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
26.06.1988
Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Причина смерти: несчастный случай
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