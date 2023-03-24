(Хлёстова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хлёстова) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Федор

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Рябковское кладбище Курган
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