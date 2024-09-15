Калмацуй Павел
Место рождения
Дата рождения14.01.1882
Дата смерти21.12.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1882
Отец: Калмацуй Александр
Мать: Калмацуй Зиновия
Бракосочетание
12.11.1900
Кишинев
Рождение ребёнка
09.09.1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)
Рождение ребёнка
1910
Сын: Калмацуй Александр
Мать ребёнка: Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)
Рождение ребёнка
1913
Сын: Калмацуй Яков
Мать ребёнка: Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)
Смерть
21.12.1915
Причина смерти: 1 мировая война
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Калмацуй) Екатерина
Мать ребёнка: Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)