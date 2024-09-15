Калмацуй Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалмацуй Павел

Калмацуй Павел

Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

14.01.1882

Дата смерти

21.12.1915

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1847 г.р.

Жена

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1910 г.р.
1913 г.р.
1918 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1882

Отец: Калмацуй Александр

Мать: Калмацуй Зиновия

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
12.11.1900

Жена: Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Кишинев
Рождение ребёнка
09.09.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1910

Сын: Калмацуй Александр

Мать ребёнка: Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)

Рождение ребёнка
1913

Сын: Калмацуй Яков

Мать ребёнка: Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)

Смерть
21.12.1915
Причина смерти: 1 мировая война
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Калмацуй) Екатерина

Мать ребёнка: Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.