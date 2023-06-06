Гараев Муллагали
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1925
Дата смерти11.02.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1949
Рождение ребёнка
12.07.1951
Сын: Гараев Ханиф
Мать ребёнка: Гараева Салима
Рождение ребёнка
02.07.1954
Дочь: Салахова Роза
Мать ребёнка: Гараева Салима
Рождение ребёнка
07.06.1956
Рождение ребёнка
07.04.1958
Рождение ребёнка
16.10.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гараева Салима
Смерть
11.02.1989