Гараев Муллагали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараев Муллагали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1925

Дата смерти

11.02.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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1951 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гараева Салима

Рождение ребёнка
12.07.1951

Сын: Гараев Ханиф

Мать ребёнка: Гараева Салима

Рождение ребёнка
02.07.1954

Дочь: Салахова Роза

Мать ребёнка: Гараева Салима

Рождение ребёнка
07.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гараева Салима

Рождение ребёнка
07.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гараева Салима

Рождение ребёнка
16.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гараева Салима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гараева Салима

Смерть
11.02.1989
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