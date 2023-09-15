(Мошенская (Степаненко)) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мошенская (Степаненко)) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1985

Сын: Мошенский Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Мошенский Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
15.11.1986

Сын: Мошенский Денис Дмитриевич

Отец ребёнка: Мошенский Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошенский Дмитрий Васильевич

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