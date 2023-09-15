(Мошенская (Степаненко)) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1985
Сын: Мошенский Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Мошенский Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
15.11.1986
Сын: Мошенский Денис Дмитриевич
Отец ребёнка: Мошенский Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно