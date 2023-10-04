Югов Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮгов Эдуард

Югов Эдуард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югова Анастасия Эдуардовна

Мать ребёнка: Югова Дарья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югова Алёна Эдуардовна

Мать ребёнка: Югова Дарья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югова Диана Эдуардовна

Мать ребёнка: Югова Дарья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Югова Дарья Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close