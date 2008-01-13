Пронина Полина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Полина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2008

Отец: Пронин Сергей

Мать: Пронина Юлия Валентиновна

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