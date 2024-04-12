Евфимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1693
Дата смертиМежду 1722 и 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1691 и 1709
Муж: Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1709 и 1713
Сын: Андрей Семенович
Отец ребёнка: Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
До 1715
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен Алексеевич
Смерть
Между 1722 и 1741
Рождение ребёнка
До 1730
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Алексеевич