Евфимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1693

Дата смерти

Между 1722 и 1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1685 и 1689 г.р.

Дети

Между 1709 и 1713 г.р.
До 1715 г.р.
До 1730 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1691 и 1709

Муж: Семен Алексеевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение
До 1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1709 и 1713

Сын: Андрей Семенович

Отец ребёнка: Семен Алексеевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1715

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Семен Алексеевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1722 и 1741
Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1730

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Алексеевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
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