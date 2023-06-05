Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Рочев Андрей Аристархович
Рочев Андрей Аристархович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.10.1954
Пол
Мужской
Отец
Рочев Аристарх Андреевич
1927 г.р.
Мать
Рочева Александра Кирилловна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1954
Отец:
Рочев Аристарх Андреевич
Мать:
Рочева Александра Кирилловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия