Овчинников АНТОН ИВАНОВИЧ
Место рождения
Дата рождения09.12.1928
Дата смерти28.08.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1951
Дочь: Стычинская ЛЮДМИЛА АНТОНОВНА
Мать ребёнка: Овчинникова АННА МИТРОФАНОВНА
Рождение ребёнка
05.08.1952
Дочь: Семёнова ГАЛИНА АНТОНОВНА
Мать ребёнка: Овчинникова АННА МИТРОФАНОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ
Мать ребёнка: Овчинникова АННА МИТРОФАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1960