Вислова (Кириллова) Светлана
Место рожденияс.Перехватка Краснобаковского р-на Горьковской обл.
Дата рождения24.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1963
Отец: Кириллов Александр
Мать: (Лисова) Мария
с.Перехватка Краснобаковского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
12.07.1986
Муж: Вислов Владимир
Рождение ребёнка
05.10.1987
Сын: Вислов Дмитрий
Отец ребёнка: Вислов Владимир
Рождение ребёнка
25.03.1992
Сын: Вислов Константин
Отец ребёнка: Вислов Владимир