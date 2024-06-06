Вислова (Кириллова) Светлана 24.05.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вислова (Кириллова) Светлана

Место рождения

с.Перехватка Краснобаковского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

24.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1963

Отец: Кириллов Александр

Мать: (Лисова) Мария

с.Перехватка Краснобаковского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
12.07.1986

Муж: Вислов Владимир

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1987

Сын: Вислов Дмитрий

Отец ребёнка: Вислов Владимир

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.03.1992

Сын: Вислов Константин

Отец ребёнка: Вислов Владимир

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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