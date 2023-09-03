Носков Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосков Неизвестно Неизвестно

Носков Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Носков Неизвестно Неизвестно

Мать ребёнка: Носкова Татьяна Неизвестно

Рождение ребёнка
25.03.1931

Дочь: Обора Юлия

Мать ребёнка: Носкова Татьяна Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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