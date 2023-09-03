Носков Неизвестно Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Носков Неизвестно Неизвестно
Мать ребёнка: Носкова Татьяна Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1931
Дочь: Обора Юлия
Мать ребёнка: Носкова Татьяна Неизвестно
Смерть
Неизвестно