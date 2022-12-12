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Петряшов Семен Матвеевич

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Место рождения

Рученица, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рученица, Никольский уезд, Вологодская губерния
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я. 2822-П., л. 839
Военная служба
01.05.1917
Ранен. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я. 2822-П., л. 839
Военная служба
21.05.1917
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я. 2822-П., л. 839
Смерть
Неизвестно
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