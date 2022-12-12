Петряшов Семен Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я. 2822-П., л. 839
Военная служба
01.05.1917
Ранен. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я. 2822-П., л. 839
Военная служба
21.05.1917
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я. 2822-П., л. 839
Смерть
Неизвестно