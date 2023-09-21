Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков ЛАРИОН ПЕТРОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1863 ст.

Дочь: Витковская ЕКАТЕРИНА КСЕНОФОНТОВНА

Мать ребёнка: Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1866 ст.

Сын: Зыков МИТРОФАНИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1871 ст.

Сын: Зыков ВАСИЛИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1877 ст.

Сын: Зыков ФЕДОР КСЕНОФОНТОВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Рязанова ЕВГЕНИЯ КСЕНОФОНТОВНА

Мать ребёнка: Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА

Смерть
Неизвестно
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