Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зыков ЛАРИОН ПЕТРОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1863 ст.
Дочь: Витковская ЕКАТЕРИНА КСЕНОФОНТОВНА
Мать ребёнка: Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА
Рождение ребёнка
25.05.1866 ст.
Сын: Зыков МИТРОФАНИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ
Мать ребёнка: Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА
Рождение ребёнка
05.03.1871 ст.
Сын: Зыков ВАСИЛИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ
Мать ребёнка: Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА
Рождение ребёнка
07.05.1877 ст.
Сын: Зыков ФЕДОР КСЕНОФОНТОВИЧ
Мать ребёнка: Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Рязанова ЕВГЕНИЯ КСЕНОФОНТОВНА
Мать ребёнка: Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА
Смерть
Неизвестно