Генько Степанида (Стефанида) Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Генько Игнатий Варфоломеевъ
Отец ребёнка: Генько Варфоломей Макариевъ
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Рыбак (Генько) Иустиния Варфоломеева
Отец ребёнка: Генько Варфоломей Макариевъ
Рождение ребёнка
23.01.1877 ст.
Дочь: (Генько) Ксеня Варфоломеева
Отец ребёнка: Генько Варфоломей Макариевъ
Рождение ребёнка
24.12.1889 ст.
Сын: Генько Стефан Варфоломеевъ
Отец ребёнка: Генько Варфоломей Макариевъ
Смерть
Неизвестно