Генько Степанида (Стефанида) Филимонова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Генько Степанида (Стефанида) Филимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генько Игнатий Варфоломеевъ

Отец ребёнка: Генько Варфоломей Макариевъ

Рудавец, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Рыбак (Генько) Иустиния Варфоломеева

Отец ребёнка: Генько Варфоломей Макариевъ

Рудавец, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.01.1877 ст.

Дочь: (Генько) Ксеня Варфоломеева

Отец ребёнка: Генько Варфоломей Макариевъ

Рудавец, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.12.1889 ст.

Сын: Генько Стефан Варфоломеевъ

Отец ребёнка: Генько Варфоломей Макариевъ

Рудавец, Брестский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Рудавец, Брестский район, Брестская область

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