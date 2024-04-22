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Никольский Иван Иванович

Место рождения

Большая Торзать, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Торзать, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Никольский Виктор Иванович

Мать ребёнка: Никольская Ефросинья Николаевна

Морозиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1939

Дочь: Зокова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Никольская Ефросинья Николаевна

Морозиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никольская Ефросинья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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