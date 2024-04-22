Никольский Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
1938
Сын: Никольский Виктор Иванович
Мать ребёнка: Никольская Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
20.10.1939
Дочь: Зокова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Никольская Ефросинья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно