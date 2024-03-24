Меркурий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1885
Мать ребёнка: Анна феодатовна
Рождение ребёнка
01.08.1885
Сын: Матвей меркурьевич
Рождение ребёнка
05.12.1886
Дочь: Анна меркурьевна
Мать ребёнка: Анна феодатовна
Рождение ребёнка
05.12.1886
Дочь: Тунева Анна Меркуревич
Рождение ребёнка
01.01.1888
Дочь: Татьяна Меркуревна
Мать ребёнка: Анна феодатовна
Рождение ребёнка
01.01.1888
Дочь: Тунева Татьяна Меркуревич
Рождение ребёнка
06.02.1889
Дочь: Евдокия Меркурьевна
Мать ребёнка: Анна феодатовна
Рождение ребёнка
06.02.1889
Дочь: Тунева Евдокия Меркуревич
Рождение ребёнка
02.04.1890
Дочь: Фекла Меркурьевна
Мать ребёнка: Анна феодатовна
Рождение ребёнка
02.04.1893
Дочь: Дудырева Федосья Меркульевна
Мать ребёнка: Анна феодатовна
Кузем, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно