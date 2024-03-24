Меркурий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркурий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Тунев Матвей Меркуревич

Мать ребёнка: Анна феодатовна

Рождение ребёнка
01.08.1885

Сын: Матвей меркурьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1886

Дочь: Анна меркурьевна

Мать ребёнка: Анна феодатовна

Рождение ребёнка
05.12.1886

Дочь: Тунева Анна Меркуревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1888

Дочь: Татьяна Меркуревна

Мать ребёнка: Анна феодатовна

Рождение ребёнка
01.01.1888

Дочь: Тунева Татьяна Меркуревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1889

Дочь: Евдокия Меркурьевна

Мать ребёнка: Анна феодатовна

Рождение ребёнка
06.02.1889

Дочь: Тунева Евдокия Меркуревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1890

Дочь: Фекла Меркурьевна

Мать ребёнка: Анна феодатовна

Рождение ребёнка
02.04.1893

Дочь: Дудырева Федосья Меркульевна

Мать ребёнка: Анна феодатовна

Кузем, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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