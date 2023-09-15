(Губонина) Марина Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Губонина) Марина Севастьяновна

Место рождения

Шкинь, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Отец

После 1790 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Блатова Севастьян

Мать: не указана

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1852

Сын: Губонин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Губонин Пётр Ионович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.05.1861

Сын: Губонин Николай Петрович

Отец ребёнка: Губонин Пётр Ионович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1890
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Гурзуф, Ялта, Таврическая Губерния, Российская Империя
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