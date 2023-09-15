(Губонина) Марина Севастьяновна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Блатова Севастьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1852
Отец ребёнка: Губонин Пётр Ионович
Рождение ребёнка
07.05.1861
Отец ребёнка: Губонин Пётр Ионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1890
Похороны
Неизвестно
Гурзуф, Ялта, Таврическая Губерния, Российская Империя