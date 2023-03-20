Булкин Егор вариации
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1881 ст.
Сын: Булкин Иван Георгиев
Мать ребёнка: не указана
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булкин Лаврентий Георгиев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно