Mccrocklin William
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти07.10.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Mccrocklin Jesse
Мать: Mccrocklin Nancy
Рождение ребёнка
16.06.1809
Дочь: Wells Isabell (Isobel)
Мать ребёнка: Mccrocklin Eleanor
Taylorsville, Spencer, Kentucky, USA
Рождение ребёнка
1810
Сын: Mccrocklin Alexander Beard «Alex»
Мать ребёнка: Mccrocklin Eleanor
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Mccrocklin Eleanor
Рождение ребёнка
29.12.1816
Сын: Mccrocklin John M.
Мать ребёнка: Mccrocklin Eleanor
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Mccrocklin Eleanor
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Carlin Elizabeth
Мать ребёнка: Mccrocklin Eleanor
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Mccrocklin Margaret
Смерть
07.10.1858