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Mccrocklin William

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

07.10.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Mccrocklin Jesse

Мать: Mccrocklin Nancy

Рождение ребёнка
16.06.1809

Дочь: Wells Isabell (Isobel)

Мать ребёнка: Mccrocklin Eleanor

Taylorsville, Spencer, Kentucky, USA
Рождение ребёнка
1810

Сын: Mccrocklin Alexander Beard «Alex»

Мать ребёнка: Mccrocklin Eleanor

Рождение ребёнка
1815

Сын: Mccrocklin James Baird

Мать ребёнка: Mccrocklin Eleanor

Рождение ребёнка
29.12.1816

Сын: Mccrocklin John M.

Мать ребёнка: Mccrocklin Eleanor

Рождение ребёнка
1820

Сын: Mccrocklin Preston Bland

Мать ребёнка: Mccrocklin Eleanor

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Carlin Elizabeth

Мать ребёнка: Mccrocklin Eleanor

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mccrocklin Margaret

Смерть
07.10.1858
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