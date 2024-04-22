Наседкин Карп Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1898 ст.
Бракосочетание
07.02.1918
Рождение ребёнка
23.02.1918
Мать ребёнка: Наседкина Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1921
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Наседкина Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1922
Сын: Наседкин Николай Карпович
Мать ребёнка: Наседкина Феодора Ивановна
Смерть
Неизвестно