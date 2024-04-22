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Наседкин Карп Николаевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

10.10.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1898 ст.

Отец: Наседкин Николай Иванович

Мать: Наседкина Анна Никитична

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
07.02.1918

Жена: Наседкина Феодора Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.02.1918

Сын: Наседкин Иван Карпович

Мать ребёнка: Наседкина Феодора Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.05.1921

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Наседкина Феодора Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.12.1922

Сын: Наседкин Николай Карпович

Мать ребёнка: Наседкина Феодора Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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