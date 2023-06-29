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Свойкин Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Свойкин Василий Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Свойкин Фадей Яковлевич

Мать ребёнка: Свойкина Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Свойкин Дорофей Яковлевич

Мать ребёнка: Свойкина Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Свойкин Фома Яковлевич

Мать ребёнка: Свойкина Пелагея Фёдоровна

Смерть
1824
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Свойкина Августа Яковлевна

Мать ребёнка: Свойкина Пелагея Фёдоровна

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