Свойкин Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Свойкин Василий Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Свойкина Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Свойкин Дорофей Яковлевич
Мать ребёнка: Свойкина Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Свойкина Пелагея Фёдоровна
Смерть
1824
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Свойкина Августа Яковлевна
Мать ребёнка: Свойкина Пелагея Фёдоровна