Спрыгин Фалелий Константинович
Место рождения
Дата рождения07.06.1937
Дата смерти27.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1937
Бракосочетание
13.01.1960
Рождение ребёнка
11.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спрыгина Наталия Борисовна
Рождение ребёнка
06.05.1969
Сын: Спрыгин Сергей Фалелиевич
Мать ребёнка: Спрыгина Наталия Борисовна
Смерть
27.02.2009