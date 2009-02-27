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Спрыгин Фалелий Константинович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

07.06.1937

Дата смерти

27.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1937

Отец: Спрыгин Константин Никифорович

Мать: Спрыгина Таисия Петровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
13.01.1960

Жена: Спрыгина Наталия Борисовна

Рождение ребёнка
11.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спрыгина Наталия Борисовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.05.1969

Сын: Спрыгин Сергей Фалелиевич

Мать ребёнка: Спрыгина Наталия Борисовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
27.02.2009
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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