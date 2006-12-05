Сукнева (Завгородняя) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сукнева (Завгородняя) Нина Петровна

Место рождения

Пос. Шортанды Целиноградской Обл. Казахской ССР

Дата рождения

29.03.1960

Дата смерти

05.12.2006

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1934 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1960

Отец: Завгородний Петр Николаевич

Мать: Завгородняя (Мокшанина) Татьяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.12.2006

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