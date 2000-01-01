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Шумило Трофим Никитьевич

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Место рождения

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

18.09.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.1893 ст.

Отец: Шумило Никита Трофимович

Мать: Шумило София Степановна

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Крещение
19.09.1893 ст.
д. Зелово, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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