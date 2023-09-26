Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Сычев Димитрий Феоктистович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1899
Рождение ребёнка
17.08.1901
Дочь: Щербакова Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1903
Сын: Щербаков Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1905
Сын: Щербаков Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1907
Сын: Щербаков Иаков Алексеевич
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1910
Дочь: Щербакова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1913
Дочь: Щербакова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1918
Сын: Щербаков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич
Смерть
Неизвестно