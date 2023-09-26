Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Сычев Димитрий Феоктистович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1899

Муж: Щербаков Алексей Димитриевич

Рождение ребёнка
17.08.1901

Дочь: Щербакова Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1903

Сын: Щербаков Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1905

Сын: Щербаков Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1907

Сын: Щербаков Иаков Алексеевич

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1910

Дочь: Щербакова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1913

Дочь: Щербакова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1918

Сын: Щербаков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Димитриевич

Смерть
Неизвестно
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